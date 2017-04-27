Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/04/2017 20:33

Son dakika YPG 11 hudut karakoluna 13 kez saldırı düzenledi

tsk

Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'li teröristlerin Suriye-Türkiye sınırında bulunan 11 hudut karakoluna 13 kez saldırı düzenlediğini duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında terör örgütü YPG bölgesinden 11 hudut karakoluna 13 kez saldırı olduğunu açıkladı. TSK unsurları bu saldırılara misliyle karşılık verdi. Yapılan bombardımanda kaç teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmadı. Öte yandan bölgeden gelen son habere göre Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin YPG kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı. Hasarın olmadığı saldırı sonrası Türk askeri bölgeyi ateş altına aldı. Karşılık sonrası 3 YPG'li terörsit öldürüldü.

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