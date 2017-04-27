4 askeri şehit eden terörist turizm cennetinde yakalandı

Mardin'de geçtiğimiz yıl düzenlenen terör saldırısında 4 asker şehit olmuştu. Saldırının faili Çeşme'de yakalandı

Mardin'in Savur ilçesinde, 15 Nisan 2016'da 4 askerin şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının faili olduğu iddia edilen PKK üyesi, İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 15 Nisan'da Savur'da düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının failinin Çeşme'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Zanlı S.D'nin (17) Germiyan Mahallesi'nde bir restoranda çalıştığını tespit eden ekipler,

İş yerine ait işçilerinin kaldığı barakaya operasyon düzenledi.Operasyonda S.D. gözaltına alındı.Zanlı, Mardin'den gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Mardin'in Savur ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da meydana gelen olayda, yola döşenen el yapımı patlayıcının Taşlık ve Yazır köyleri arasında devriye görevi yürüten güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.