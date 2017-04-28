YÄ±kÄ±m baÅŸlÄ±yor vatandaÅŸlar 1 MayÄ±s'a kadar evlerini boÅŸaltmalÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinin iki mahallesinde vatandaÅŸlar baÅŸlayacak yÄ±kÄ±m nedeniyle evlerini bir an evvel boÅŸaltmak zorundalar

Son birkaç gündür cami hoparlörlerinden yapÄ±lan "AlipaÅŸa ve Lalabey mahallesi sakinleri, daha önce Özel Ä°dare tarafÄ±ndan evleri istimlak edilip de parasÄ±nÄ± alan vatandaÅŸlarÄ±n 1 MayÄ±s'a kadar evlerini boÅŸaltmalarÄ± gerekmektedir" ÅŸeklindeki anonslar, yüzlerce mahalle sakininin uykusunu kaçÄ±rmÄ±ÅŸ.

Mahalleli, ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmez durumda soluÄŸu valilik ve kaymakamlÄ±kta alÄ±yor ancak bir haftadan az bir zamanda evlerini boÅŸaltmak zorunda olduklarÄ± cevabÄ± hepsini hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmÄ±ÅŸ.

AlipaÅŸa Mahallesi'nde görüÅŸtüÄŸümüz birçok kiÅŸi yÄ±kÄ±m ve zorla çÄ±kartÄ±lma kararÄ±na çok tepkili.

Acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± ile hak sahipleri adÄ±na bankalara para yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ama aileler ödenen para ile ev alamayacaklarÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar.

Kimisi adÄ±na yatan parayÄ± alÄ±p, biraz da borçlanarak apartman hayatÄ±na mecbur kalÄ±rken kimisi de mahallesini, sokaÄŸÄ±nÄ±, evini terk etmemek için bankadaki paraya dokunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. ParayÄ± almayÄ±nca evlerini boÅŸaltmak zorunda kalmayacaklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar.

Sürecin baÅŸlangÄ±cÄ± kentsel dönüÅŸüm

Bu duruma getiren süreç 2009'da baÅŸlÄ±yor.

Kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±nda AlipaÅŸa ve Lalabey mahallelerinde tescilli yapÄ±larÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerlerin yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±. TOKÄ°, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sur ve BüyükÅŸehir Belediyeleri ortaklÄ±ÄŸÄ±yla bölgede kentsel dönüÅŸüm baÅŸlatÄ±ldÄ±.

YÄ±kÄ±lacak 850 yapÄ±nÄ±n bir bölümü çoklu hisselerden oluÅŸuyor ve bu nedenle de hak sahibi sayÄ±sÄ± da 1025'i buluyor. Hak sahipleri ile görüÅŸmelere baÅŸlandÄ±.

YapÄ±lan görüÅŸmelerde ev ya da para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 429 yapÄ± için 588 hak sahibi ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ± ve evler yÄ±kÄ±ldÄ±. DiÄŸer hak sahipleri de anlaÅŸmayÄ± kabul etmediler.

KamulaÅŸtÄ±rma ve yÄ±kÄ±mÄ± o tarihlerde belediyeler üstlenmiÅŸti. Ancak bu yÄ±kÄ±mlara halktan çok tepki gelince, belediyeler bu süreci 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda durdurdu.

4 AralÄ±k 2012'de Sur'un tamamÄ±, Afet yasasÄ± olarak bilinen 6306 sayÄ±lÄ± kanun kapsamÄ±nda riskli alan ilan edildi.

Böylece o bölgeyle ilgili bütün yetki Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'na geçti. Sur'da birçok mahallede olduÄŸu gibi burda da acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± alÄ±ndÄ±.

AlipaÅŸa'da muhtar da maÄŸdurlar arasÄ±nda

AlipaÅŸa Mahallesi MuhtarÄ± Behzat Sular, kendisinin de maÄŸduru olduÄŸunu söylüyor. Muhtar, Åžubat ayÄ±nda mahalle sakinlerine evlerini boÅŸaltmalarÄ± için celp gönderildiÄŸini belirtiyor:

"Ä°stimlak edildiÄŸi için yasal olarak yapÄ±lacak hiçbir ÅŸey yok. Ev sahipleri mahkemeye baÅŸvurarak verilen paranÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep edebilir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda karara itiraz edilemiyor."

Anonslarla evlerini boÅŸaltmalarÄ± istenen kesim, 2009-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda anlaÅŸma yapmaya yanaÅŸmayan hak sahipleri.

Daha önceki süreçte birebir görüÅŸmeler yapÄ±lÄ±rken, ÅŸimdi sadece dava yoluyla bedel tespit ediliyor ve hak sahiplerinin paralarÄ± bankaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor.

'BaÅŸÄ±mÄ±zÄ± koyacak bir çadÄ±r bile yok, nereye gideriz?'

Sokakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Saime de konuyla ilgili görüÅŸmeye gittiÄŸi kaymakamlÄ±ktan geldiÄŸini söylüyor.

Saime, öfkeli bir ÅŸekilde evinin yoksul halini görmemizi istiyor.

Her bir odasÄ±nda bir ailenin kaldÄ±ÄŸÄ± iki katlÄ± derme çatma bir yapÄ±da toplam 9 kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. 1990'larda Silvan'a baÄŸlÄ± Cumati Köyü'nden göç etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Hendekler sürecinde de bir haftalÄ±k sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nda gidecek yeri olmadÄ±ÄŸÄ± için parklarda yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Saime, "BaÅŸÄ±mÄ±zÄ± koyacak bir çadÄ±rÄ±mÄ±z bile yoktu, ÅŸimdi ne yaparÄ±z, nereye gideriz?" diye soruyor.

Kaynak: BBC Türkçe