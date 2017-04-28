Ã–mer Halisdemir'in resminin asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± binaya saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Astsubay Ã–mer Halisdemir'in resminin asÄ±lÄ± olduÄŸu iÅŸ yerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

AlÄ±nan bilgiye göre, baÅŸÄ±nÄ± kapüÅŸonla kapatÄ±p yüzünü gizleyen bir kiÅŸi, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde oto yÄ±kama hizmeti verilen iÅŸ yerine EYP attÄ±ktan sonra olay yerinden kaçtÄ±.Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda cuntacÄ± generali vurarak olayÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ömer Halisdemir'in resminin bulunduÄŸu binanÄ±n dÄ±ÅŸ duvarÄ±nÄ±n dibine düÅŸen EYP patlamadÄ±.VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.

PatlayÄ±cÄ± düzeneÄŸinin fitili yuvasÄ±ndan çÄ±kmÄ±ÅŸ

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarÄ±, incelemeleri sonucu EYP'nin fitilinin ateÅŸlemenin ardÄ±ndan yuvasÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için patlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.