Tunceli'de etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK' ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 17 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör örgütüne yönelik gerçekleÅŸtirilen 2 ayrÄ± operasyonda, 1 askerin yaralanmasÄ±na neden olan 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirilmesiyle kent genelinde son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye yükseldiÄŸi bildirildi.Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, operasyon sÄ±rasÄ±nda bölgede tespit edilen 8-10 kiÅŸilik terörist grubun önce savaÅŸ uçaklarÄ±yla etkisiz hale getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Hava operasyonunun ardÄ±ndan bölgeye Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri sevk edilmiÅŸ ve teröristlerin kaçÄ±ÅŸ güzergahlarÄ± ATAK helikopterlerle ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün baÅŸlayan arama tarama faaliyetinde 5 teröristin hava harekatÄ±yla öldürüldüÄŸü anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, hava harekatÄ± düzenlenen bölgeden kaçmak isteyen 2 terörist ile sÄ±cak temas saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada bu teröristler öldürülmüÅŸtür. AynÄ± bölgede toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiÅŸ olup etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ön incelemenin yapÄ±lmasÄ± için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiÅŸtir. Bu terörist cesetleri yapÄ±lacak ön inceleme iÅŸlemine müteakip Malatya Adli TÄ±p Kurumu'na sevk edilecektir."

AliboÄŸazÄ±'ndaki çatÄ±ÅŸma

Terör örgütlerine yönelik çalÄ±ÅŸmalar çerçevesinde, Türkiye'de terör açÄ±sÄ±ndan kritik bölgeler arasÄ±nda sayÄ±lan AliboÄŸazÄ± bölgesinde de bugün bölücü terör örgütü mensuplarÄ± ile güvenlik güçleri arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

ÇÄ±kan ilk çatÄ±ÅŸmada 1 teröristin öldürüldüÄŸü, 1 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, ÅŸu bilgiler aktarÄ±ldÄ±:

"AliboÄŸazÄ±'nda yaralanan askerimiz ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Askerimizin saÄŸlÄ±k durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadÄ±r. Bölgede devam eden çatÄ±ÅŸmalarda askerimizin yaralanmasÄ±na sebep olan diÄŸer 1 terörist de öldürülmüÅŸ, ayrÄ±ca 2'si yaralÄ± olmak üzere 8 terörist ise teslim olmuÅŸtur."

Kentteki 2 operasyonun bilançosu

AçÄ±klamada, kentte bu gün yürütülen her iki operasyonda toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸine dikkat çekilerek "Ä°limizdeki operasyonlarda toplam 9 terörist ölü olarak ele geçirilmiÅŸ, 2'si yaralÄ± olmak üzere 8 terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuÅŸtur. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup operasyon sonuçlarÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± açÄ±klama daha sonra yapÄ±lacaktÄ±r." bilgisine yer verildi.

Valilikten KÄ±zÄ±lmescit ve AliboÄŸazÄ±'ndaki operasyonlara iliÅŸkin daha önce yapÄ±lan açÄ±klamada, "Kentte son 2 gündeki operasyonlarda toplamda 8 terörist ölü, 1 terörist yaralÄ± olarak ele geçirilmiÅŸ, 7 terörist ise teslim olmuÅŸtur." denilmiÅŸti.