ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± evinin Ã¶nÃ¼nde saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

50 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸ adamÄ± Bekir Sert Osmaniye'nin Kadirli Ä°lÃ§esindeki evinin Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, dün akÅŸam saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda 7 Mart Mahallesi’ndeki 3 Nolu SaÄŸlÄ±k OcaÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda meydana geldi. AndÄ±rÄ±n Belediyesi’nin taÅŸÄ±ma iÅŸlerini yapan taÅŸeron firmanÄ±n sahibiBekir Sert,ÿevine girmek üzereyken, kendisine yaklaÅŸan motosikletli kiÅŸi, poÅŸete gizlediÄŸi uzun namlulu silahÄ± çÄ±karÄ±p ateÅŸ açtÄ±. Silahtan çÄ±kan mermilerden ikisinin boyun ve göÄŸüsüne isabet ettiÄŸi Sert, kanlar içinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rgan kaçarken, silah sesini duyup dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan Sert’in yakÄ±nlarÄ±, ambulans çaÄŸÄ±rdÄ±. Özel 7 Mart Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan Bekir Sert, doktorlarÄ±n tüm çabasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

KahramanmaraÅŸ’Ä±n Elbistan Ä°lçesi’nde de silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ayaklarÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Bekir Sert’in belediyelerin taÅŸÄ±ma ve temizlik ihalelerine girdiÄŸi, bu yüzden de tehditler aldÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.

Bekir Sert’in cenazesi, otopsi için Adli TÄ±p Kurumu’nun morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvurup, çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ±n görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldÄ±rganÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.