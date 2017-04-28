Ankara'da ÅŸok gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttular

Ankara'nÄ±n Ã‡ankaya ilÃ§esinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler bir gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttu

Çankaya'da dün gece meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; plakasÄ± belirlenemeyen bir otomobille KavaklÄ±dere Mahallesi Esat Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önüne gelen 2 kiÅŸi, araçtan inerek yanlarÄ±nda getirdikleri kalaÅŸnikoflar ve tabancalarla binaya ateÅŸ açmaya baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 dakika boyunca gece kulübünü kurÅŸun yaÄŸmuruna tutan ikili, daha sonra araçlarÄ±na bindi ve gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak izini kaybettirdi. Olayda ÅŸans eseri can kaybÄ± veya yaralanan olmazken, gece kulübünde maddi hasar meydana geldi.

VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine çok sayÄ±da polis ekibi, olay yerine sevk edildi. Gece kulübünün önünü ÅŸerit çekerek kapatan polis ekipleri, olayÄ±n görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine baÅŸvurdu. Olay Yeri Ä°nceleme ekipleri, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin delilleri topladÄ±. Çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ±n görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, kaçan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± için geniÅŸ çaplÄ± arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, aracÄ± Tunus Caddesi üzerinde terk ederek yaya olarak kaçtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.