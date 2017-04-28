TerÃ¶ristler Van'a saldÄ±rdÄ± 1 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Van'daki saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 1 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ 3'Ã¼ yaralandÄ±

Van’Ä±n ErciÅŸ ilçesi Doluca Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda teröristler ile güvenlik güçleri arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 güvenlik korucusu ÅŸehit olurken, 1’i aÄŸÄ±r 3 güvenlik korucu da yaralandÄ±.Van’Ä±n ErciÅŸ ilçesi Doluca Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda PKK’lÄ± teröristler ile güvenlik güçleri arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 güvenlik korucusu ÅŸehit olurken, 1’i aÄŸÄ±r 3 güvenlik korucusu yaralandÄ±. Bölgeye çok sayÄ±da destek ekibi sevk edildi.