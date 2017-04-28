Antalya'daki iÃ§ki yasaÄŸÄ± nereleri kapsÄ±yor iÅŸte o aÃ§Ä±klama

Antalya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ev ve alkollÃ¼ iÃ§ki satan mekanlar hariÃ§ her yerde iÃ§ki iÃ§mek yasaklandÄ±

Antalya ValiliÄŸi, kamuya açÄ±k piknik alanlarÄ±nda ve park halindeki araçlarda alkol almayÄ± yasakladÄ±. YasaÄŸa uymayanlar hakkÄ±nda Kabahatler Kanununa göre iÅŸlem yapÄ±lacak.

Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü´nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Antalya ValiliÄŸi´nin emriyle kamuya açÄ±k alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada, çevreyi rahatsÄ±z edecek ÅŸekilde ve açÄ±kta alkol alÄ±nmasÄ±nÄ±n Valilik kararÄ±yla yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Emniyetin kendi sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliÄŸinin korunmasÄ± için gereken tedbirlerin alÄ±nmasÄ±, huzur ve güvenlik ile kiÅŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasÄ±nda olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

ARAÇ Ä°ÇÄ°NDE DE YASAK

AçÄ±klamada açÄ±k park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açÄ±k alanlarda, belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde, meskun mahallerde, karayollarÄ±nda, herkese açÄ±k yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Yasaklanan yerler arasÄ±nda ibadethaneler ile kullanÄ±lmayan yapÄ±lar, inÅŸaatlar, ATM’ler, köprü altlarÄ±, mezarlÄ±klar ve gezinti yerleri de sayÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca nerede park halinde olduÄŸuna bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n araç içinde çevreyi rahatsÄ±z edecek ÅŸekilde ve açÄ±kta alkol içilmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± da belirtildi. ValiliÄŸin yasaÄŸa uymayanlar hakkÄ±nda 5326 SayÄ±lÄ± Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesini ihlalden iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ± bildirildi.

CEZASI NE OLACAK?

Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi emre aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸ olarak geçiyor. Maddeye göre yetkili makamlar tarafÄ±ndan adli iÅŸlemler nedeniyle ya da kamu güvenliÄŸi, kamu düzeni veya genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla, hukuka uygun olarak verilen emre aykÄ±rÄ± hareket eden kiÅŸiye 100 lira idari para cezasÄ± veriliyor.

YapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:

Ä°l Ä°daresi Kanunu hükümleri uyarÄ±nca, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliÄŸinin korunmasÄ± için gereken tedbirlerin alÄ±nmasÄ±, huzur ve güvenlik ile kiÅŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve önleyici kolluk yetkisi mahallin en büyük mülki amirinin ödev ve görevleri arasÄ±ndadÄ±r.

Bu baÄŸlamda, Antalya il sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde huzur ve güvenliÄŸi ile kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi ve iÅŸlenen suçun aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± amacÄ±yla, kamunun istifadesinde açÄ±k park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açÄ±k alanlarda, belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde, meskun mahallerde, karayollarÄ±nda, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesinde sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen kullanÄ±lmayan yapÄ±lar, inÅŸaatlar, banka ATM'leri, köprü altlarÄ±, mezarlÄ±klar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduÄŸuna bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n her türlü aracÄ±n içerisinde çevreyi rahatsÄ±z edecek ÅŸekilde ve açÄ±kta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkÄ±nda iÅŸlenen fiil baÅŸka bir suç oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, 5326 SayÄ±lÄ± Kabahatler Kanunu'nun 32 Maddesini ihlalden iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ±na dair Valilik MakamÄ±'nÄ±n Olur'larÄ± ile karar verilmiÅŸtir.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.

Kaynak: SÖZCÜ