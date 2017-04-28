1 aydÄ±r devam eden operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

24 Mart ve 24 Nisan tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlar sonucunda 174 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 27 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasÄ±nda terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 terörist etkisiz hale getirildi.AA muhabirinin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerinden derlediÄŸi bilgiye göre, terör örgütleri ve suç ÅŸebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bin 387 operasyon düzenledi.Operasyonlarda, örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla bin 901 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Sol terör örgütleriyle irtibatlÄ± 140, terör örgütü DEAÅž ile irtibatlÄ± 296, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± ile iltisakÄ± olan 3 bin 602 ÅŸüpheli yakalandÄ±.Operasyonlarda 124'ü ölü, 27'si saÄŸ, 23'ü teslim olmak üzere toplam 174 terörist etkisiz hale getirildi.

UyuÅŸturucuyla mücadele operasyonlarÄ±

Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarÄ±na yönelik de 2 bin 342 uyuÅŸturucu operasyonu düzenlendi.Operasyonlarda, 40 ton 890 kilogram esrar, 937 kilogram eroin, 18,5 kilogram Afyon sakÄ±zÄ±, 9,6 kilogram kokain, 280 bin 560 adet uyuÅŸturucu hap, 41 kilogram metamfetamin, 96 bin 640 kök Hint keneviri, 8,7 kilogram bonzai, 2 milyon 339 bin 558 paket kaçak sigara ve 341 bin 360 litre kaçak akaryakÄ±t ele geçirildi.

UyuÅŸturucu ticareti yapan ve uyuÅŸturucu kullanan 3 bin 924 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Düzensiz göçle mücadele kapsamÄ±nda da 9 bin 464 göçmen yakalandÄ±. Operasyonlarda, organizatör olduklarÄ± iddiasÄ±yla 326 zanlÄ± da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.