Yurt geneli hava durumu 28 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde az bulutlu ve aÃ§Ä±k bir hava hakim olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege'de bol bol güneÅŸ var. Cumartesi de güneÅŸlenme sürecek, pazar bulutlar biraz artabilir. Ä°ç Ege'ye ve Trakya çevrelerine yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar gelecek. Akdeniz'de de parçalÄ± bulutlar oluÅŸuyor, cumartesi pazar bu bulutlar iyice daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu Ä±slanÄ±yor, hafta sonuna kalmayacak. DoÄŸu Anadolu'da da bulutlar biraz artÄ±yor. GüneydoÄŸu'da ara ara bulutlar yoÄŸunlaÅŸÄ±yor ancak yaÄŸÄ±ÅŸ yalnÄ±zca Gaziantep dolaylarÄ±nda.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 23

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli 22

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 28

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 30

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 27

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu 25