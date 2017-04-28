Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/04/2017 18:05

YPG sÄ±nÄ±r karakoluna saldÄ±rdÄ± MehmetÃ§ik 11 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

tsk

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri YPG'nin sÄ±nÄ±r karakoluna saldÄ±rmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k vererek 11 terÃ¶risti Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, PYD bölgesinden sÄ±nÄ±r karakoluna saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸini duyurdu. TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada saldÄ±rÄ±ya anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi ve 11 teröristin öldürüldüÄŸü ifade edildi. TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: 'Bugün 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili CeylanpÄ±nar ilçesi, Aksoy Hudut Karakoluna sÄ±nÄ±rÄ±n Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK/YPG iÅŸgali altÄ±ndaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸtur. HudutlarÄ±mÄ±za yönelik gerçekleÅŸen tacize karÅŸÄ± meÅŸru müdafaa kapsamÄ±nda derhal misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bölgeden alÄ±nan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist (3'ü roketatarÄ± kullanan, 8'i DOÇKA silah yüklü araçta olan) etkisiz hale getirilmiÅŸtir. DoÄŸal olarak aracÄ±yla ve personeliyle birlikte bir Doçka silahÄ± (monteli) da imha edilmiÅŸtir.'

DÜN YAÅžANAN ÇATIÅžMA

TSK, dün yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmayla ilgili de ÅŸu bilgiyi paylaÅŸtÄ±: '27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili Akçakale ilçesi sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 20'nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularÄ±nda havan olduÄŸu deÄŸerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuÅŸtur. MeÅŸru müdafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bölgeden alÄ±nan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu yedi teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi ve araca monteli bir Doçka silahÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸi öÄŸrenilmiÅŸtir.'

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ankara

BaÅŸkentte 1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ Ã¼st dÃ¼zey gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ iÃ§in baÅŸkent Ankara'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±lacak

tecavÃ¼z

TecavÃ¼ze uÄŸrayan genÃ§ kÄ±z intihar etti tecavÃ¼zcÃ¼sÃ¼ dÃ¶vÃ¼lerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AydÄ±n'da daÄŸlÄ±k bir alanda Ã¼Ã§ kiÅŸinin tecavÃ¼z ettiÄŸi genÃ§ kÄ±zÄ±n intihar etmesi Ã¼zerine kÄ±zÄ±n akrabalarÄ± tecavÃ¼zcÃ¼lerden birini dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

polis

72 bin polisle TÃ¼rkiye genelinde huzur operasyonu

Daha Ã¶nce 72 bin polisle yapÄ±lan huzur operasyonunun bir yenisi 72 bin polisle tekrar gerÃ§ekleÅŸtiriliyor