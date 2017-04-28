BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yalvardÄ± OHAL komisyonu kurulsun

Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu

Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent ArÄ±nç Best FM'e konuk oldu. CanlÄ± yayÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan ArÄ±nç yeni parti kurmayacaklarÄ±nÄ±, kendisini hala iyi bir AK Parti'li olduÄŸunu söyledi.

ORTAÄžININ TUTUKLANMASI

FETÖ/PDY'nin avukat yapÄ±lanmasÄ±na yönelik düzenlenen operasyonda ortaÄŸÄ± Manisa Barosu'na kayÄ±tlÄ± avukatlardan B.Y.'nin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na da deÄŸinen ArÄ±nç ÅŸöyle konuÅŸtu:"Manisa'da herkesi tanÄ±r herkesle de iyi iliÅŸiler kurarÄ±m. Son operasyonda içlerinde 3-4 tane de avukatÄ±n bulunduÄŸu gözaltÄ±lar oldu. Onlardan biri de benim eski ortaÄŸÄ±m. Ben milletvekili olarak avukatlÄ±ktan ayrÄ±lmadan önce de savcÄ±lÄ±ktan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bu arkadaÅŸÄ± ortak olarak almÄ±ÅŸtÄ±m. Fevkalede çalÄ±ÅŸkan, saygÄ±lÄ±, bilgili Manisa Barosu'nun güzide avukatlarÄ±ndan biridir. Ben BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dönemimde de Manisa'daki bazÄ± gözaltÄ±lara dair ses çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±m.

"HAZMETMEM MÜMKÜN DEÄžÄ°L"

Manisa'da ne hikmetse bir çok FETÖ suçlamasÄ±yla bir çok kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BunlarÄ±n arasÄ±nda çok iyi tüccar, çok iyi eÄŸitimci, çok iyi avukatlar da var. Bunlar sempati düzeyinden ötesine gitmemiÅŸler. BunlarÄ± hazmetmem mümkün deÄŸil. Bunlar devlete darbe giriÅŸimi yapan kiÅŸilerle iÅŸbirliÄŸi yapmÄ±ÅŸ deÄŸiller. HSYK'dan bir ricam var. 18 ay oldu. Ne olur buradaki savcÄ±lara ÅŸunu sorun aradan 2 yÄ±la yakÄ±n zaman geçti. Bu adamlarla ilgili neden bir dava açmÄ±yorsunuz, tutukluluk durumlarÄ±nÄ± inceleyip de neden tahliye etmiyorsunuz? SuçlarÄ±nÄ± yüzüne okumuyorsunuz? Evrensel hukuk kurallarÄ±na göre suçlamalar yüzüne okunur. Benim ortaÄŸÄ±mla aradan 1 yÄ±l geçtikten sonra ne gibi suçlama olduÄŸunu bilmiyorum ama Manisa'da haksÄ±zlÄ±k ve zulme varan olaylar var. Sadece Manisa'da deÄŸil her yerde var.

"BAÅžBAKAN'A YALVARIYORUM"

Bu zulüm olaylarÄ±nÄ± gözden geçirmekte fayda var. FETÖ ile mücadele hukuk içinde yapÄ±lmalÄ±. KurduÄŸumuz partinin içinde 'adalet' kelimesi var. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± zulmü sevmez. BaÅŸbakanÄ±mÄ±z zulmün yanÄ±nda olmamÄ±ÅŸtÄ±r. O yüzden bu zulmün incelenmesinde fayda var. 3 ay oldu OHAL inceleme komisyonunun kurulacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ±. Ancak hala faaliyete geçmedi. Rica ediyorum hükümetten. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bu açÄ±dan yalvarÄ±yorum."

BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

ArÄ±nç bundan sonra ne yapacaÄŸÄ±na dair ÅŸöyle konuÅŸtu:"Maddi destek bulursam vakÄ±f kuracaÄŸÄ±m. Siyasi ahlak için çalÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±m. Hukuk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve hukuk arabuluculuÄŸu yapmak istiyorum."