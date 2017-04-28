Ankara ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± 1 MayÄ±s'ta bu yollar kapalÄ± olacak

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, kapatÄ±lacak yollarÄ± kullanan AnkaralÄ±larÄ±n, trafiÄŸe kapatÄ±lan yol durumunu dikkate almalarÄ±nÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ± belirtildi. Ankara ValiliÄŸi’nin belirlediÄŸi araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak yollar, ÅŸöyle:

“1 MayÄ±s 2017 Pazartesi günü; 10.00-17.00 saatleri arasÄ±nda Türk-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel Merkezi tarafÄ±ndan, Atatürk Kültür Merkezi yanÄ±nda toplanÄ±larak Anadolu MeydanÄ±na kadar yürümek suretiyle ‘1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi BayramÄ±’ konulu açÄ±k hava toplantÄ±sÄ± ve 11.00-17.00 saatleri arasÄ±nda KESK ve DÄ°SK tarafÄ±ndan; Cemal Gürsel Caddesinde (Yeni Ankara Sokak Kutlugün Sokak kesiÅŸimi) toplanÄ±larak kortej halinde Cemal Gürsel Caddesi, KurtuluÅŸ KavÅŸak, Ziya Gökalp Caddesini takiben Kolej MeydanÄ±nda ‘1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi BayramÄ±’ adÄ± altÄ±nda açÄ±k hava toplantÄ±sÄ± düzenleneceÄŸinden; 1 MayÄ±s 2017 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren; KazÄ±m Karabekir Caddesi ile Ä°stanbul Caddesi kesiÅŸiminden Anadolu MeydanÄ±na kadar, UlaÅŸtÄ±rma kavÅŸaÄŸÄ± Anadolu MeydanÄ± istikametine dönüÅŸ varyantlarÄ±, Celal Bayar BulvarÄ± KazÄ±m Karabekir Caddesi’ne giriÅŸ varyantlarÄ±, BeÅŸevler kavÅŸaÄŸÄ± Dö Gol Caddesi giriÅŸi, AnÄ±t Caddesi ile Anadolu MeydanÄ± Gazi Mustafa Kemal BulvarÄ± Ankaray Maltepe DuraÄŸÄ± arasÄ± ve Anadolu MeydanÄ±’na açÄ±lan cadde ve sokaklar ve ayrÄ±ca Ziya Gökalp Caddesi (KÄ±zÄ±lay MeydanÄ± KurtuluÅŸ KavÅŸak arasÄ±), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesiÅŸimine kadar), Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret FiÅŸek Caddesi, Celal Bayar BulvarÄ± (Adnan Saygun Caddesi-Aksu Caddesi kesiÅŸiminden KurtuluÅŸ kavÅŸaÄŸÄ±na kadar), KÄ±brÄ±s Caddesi (Cevher Sokak- TaÅŸkent Sokak kesiÅŸiminden KurtuluÅŸ KavÅŸaÄŸÄ±na kadar), DumlupÄ±nar Caddesi (Gevher Nesibe Caddesi – Geçim Sokak kesiÅŸiminden KurtuluÅŸ KavÅŸaÄŸÄ±na kadar), Cemal Gürsel Caddesi (KurtuluÅŸ KavÅŸak ile Dikimevi KavÅŸak arasÄ±), Kolej MeydanÄ±, KurtuluÅŸ KavÅŸaÄŸÄ± ile bu cadde ve kavÅŸaklara açÄ±lan cadde ve sokaklar açÄ±k hava toplantÄ±larÄ± süresince araç trafiÄŸine kapatÄ±lacaktÄ±r.”