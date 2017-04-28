Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/04/2017 19:59

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere dev sevkÄ±yat

askeri sevkÄ±yat

Kilis'in Suriye'nin sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini arttÄ±rmak amacÄ±yla askeri sevkÄ±yat yapÄ±ldÄ±

Suriye’nin terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapÄ±lan taciz ateÅŸlerinin ardÄ±ndan alÄ±nan güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki güvenlik önlemleri üst düzeye çÄ±karÄ±ldÄ±.

Kentte konuÅŸlu birliklerden sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri sevkiyat gerçekleÅŸtirildi. Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarlarÄ±n da bulunduÄŸu 10 araçtaki aÄŸÄ±r silahlar ile otobüslerdeki askerlerin sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Afrin bölgesinde konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

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