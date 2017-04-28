Sokak hayvanlarÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey duyanlarÄ± ÅŸok ediyor

AydÄ±n Sokak HayvanlarÄ± DerneÄŸi Ã¼yesi FÄ±rat Sert, sokak hayvanlarÄ±na daha iyi ÅŸartlarda bakabilmek amacÄ±yla arabasÄ±nÄ± satacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

AydÄ±n Sokak HayvanlarÄ± DerneÄŸi üyesi FÄ±rat Sert, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r kendi imkanlarÄ±yla sokak hayvanlarÄ±na bakmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Hayvanlara daha iyi ÅŸartlarda bakmak istediÄŸini anlatan Sert, bu amaçla "Pati KasabasÄ±" ismiyle proje hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Sert, projeye maddi kaynak saÄŸlamak amacÄ±yla 12 bin lira deÄŸerindeki otomobilini satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Otomobilin camlarÄ±na "Sokak hayvanlarÄ± için satÄ±lÄ±ktÄ±r" yazan Sert, projeyi hayata geçirmek için gerekirse evini dahi satacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Daha önce bazÄ± sokak hayvanlarÄ±nÄ±n tedavisi için cep telefonu ve bilgisayarÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Sert, "Pati kasabasÄ±nÄ± 20 dönümde kurmayÄ± hedefliyorum. 10 dönümü köpeklere, 10 dönümü kedilere ayrÄ±lacak. Bu alanlarda hayvanlar için havuzlar, kulübeler olacak. Kediler aÄŸaçlara çÄ±kabilecek, rahatça, özgürce dolaÅŸabilecek. Ä°nsanlar için de kafeterya olacak." dedi.Sert, projeye destek saÄŸlamalarÄ± için belediyelerle de görüÅŸtüÄŸünü sözlerine ekledi.