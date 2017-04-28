Dev operasyon devam ediyor 22 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi

Tunceli'de farklÄ± bÃ¶lgelerde devam eden terÃ¶r operasyonunda 22 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi

Tunceli'de, güvenlik güçleri tarafÄ±ndan AliboÄŸazÄ± bölgesinde devam eden operasyonda 1 teröristin öldürüldüÄŸü, 4 teröristin ise teslim olduÄŸu bildirildi.Tunceli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, terör örgütlerine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸi belirtildi.Dün AliboÄŸazÄ± bölgesinde terör örgütlerine yönelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Tunceli AliboÄŸazÄ± bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, bugün güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edilmiÅŸ ve bir grup terörist ile sÄ±cak temas saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 erkek terörist öldürülmüÅŸ, 4 erkek terörist ise teslim olmuÅŸtur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, geliÅŸmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir."

Tunceli'de 26 ile 28 Nisan tarihlerinde iki ayrÄ± bölgede terör örgütlerine yönelik baÅŸlatÄ±lan ve aralÄ±ksÄ±z devam eden operasyonlarda dün 17, bugün de 5 olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi.