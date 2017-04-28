Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/04/2017 20:46

Okulun yanÄ±na pimi Ã§ekilmiÅŸ bomba bÄ±raktÄ±lar

pimi Ã§ekilmiÅŸ bomba

AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilÃ§esindeki bir okul yanÄ±na bÄ±rakÄ±lan pimi Ã§ekilmiÅŸ bomba panik yarattÄ±

Nazilli Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri ekipleri bugün saat 14.50'de, Cumhuriyet Mahallesi 184 Sokak üzerinde bulunan iki bina arasÄ±nda, beton zeminde, el bombasÄ± buldu. Ä°ÅŸçiler polisi arayarak durumu bildirdi.

YAKINDAKÄ° OKUL BOÅžALTILIP TATÄ°L EDÄ°LDÄ°

Olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 20 metre mesafedeki Cumhuriyet Ä°lkokulu'nu kontrollü ÅŸekilde boÅŸalttÄ±. Okul, tatil edildi.

BÄ°NALARIN CAMLARI KIRILDI

Mahalle sakinlerinin meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda, olay yerine bomba imha uzmanÄ± çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. Pimi çekildiÄŸi görülen el bombasÄ±, fünyeyle patlatÄ±ldÄ±. Patlama esnasÄ±nda çevrede bulunan bazÄ± binalarÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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