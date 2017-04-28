Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/04/2017 20:54

Ä°ki aile arasÄ±nda silahlar konuÅŸtu Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

ÅŸanlÄ±urfa haberleri

ÅžanlÄ±urfa'da ki aile arasÄ±nda alacak verecek meselesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan kavga sonucunda 10 kiÅŸi yaralandÄ±

Edinilen bilgiye göre, ÅžanlÄ±urfa Evren Sanayi Sitesi 1'inci Cadde 8'inci sokakta yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya göre bir ailenin üyeleri, aralarÄ±nda alacak verecek meselesi yüzünden aralarÄ±ndan husumet bulunan baÅŸka bir ailenin Evren Sanayi Sitesindeki konteynÄ±r imal edilen iÅŸ yerine gitti. Ä°ÅŸ yeri önündeki tartÄ±ÅŸma büyüyünce silahlÄ± kavgaya dönüÅŸtü. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden taraflarÄ± ayÄ±rmak için yoÄŸun çaba harcarken silahlarla ateÅŸ edilmesi sonucu yaralanan 10 kiÅŸi ise özel araçlar ve ambulanslarla Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile BalÄ±klÄ±göl Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan ikisinin saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.Kavgayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken her iki hastane ile kavganÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.

 
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