Ordu merkezli FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi yakalandÄ±

Ordu merkez olmak Ã¼zere 6 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 13 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ordu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 21 ÅŸüpheli için Ordu, ÅžanlÄ±urfa, KahramanmaraÅŸ, Ankara, Karaman ve Ä°zmir'de belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince yapÄ±lan operasyonda, aralarÄ±nda öÄŸretmen ve örgütün eski ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 13 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sürerken, operasyon kapsamÄ±nda 8 kiÅŸinin daha arandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.