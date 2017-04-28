Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/04/2017 22:36

72 bin polisle TÃ¼rkiye genelinde huzur operasyonu

polis

Daha Ã¶nce 72 bin polisle yapÄ±lan huzur operasyonunun bir yenisi 72 bin polisle tekrar gerÃ§ekleÅŸtiriliyor

Ä°lki Ocak ayÄ±nda düzenlenen ve Türkiye genelinde onbinlerce güvenlik gücünün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Huzur Türkiye" operasyonlarÄ±nÄ±n beÅŸinci ayaÄŸÄ± bu akÅŸam düzenlendi. ranan ÅŸahÄ±s ve araçlarÄ±n yakalanmasÄ±, suç iÅŸleme amacÄ±ndaki ÅŸahÄ±slarÄ±n caydÄ±rÄ±lmasÄ± amaçlanan ve Emniyet Genel MüdürlüÄŸünün koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 905 noktada "Huzur Türkiye - 5" operasyonu düzenlendi.Operasyona 43.493 Emniyet, 27.626 Jandarma ve 586 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71.705 personelle 13.348 ekip (13.240'Ä± kara, 16'sÄ± hava ve 92'si deniz) ve 374 dedektör köpek katÄ±ldÄ±.

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