TecavÃ¼ze uÄŸrayan genÃ§ kÄ±z intihar etti tecavÃ¼zcÃ¼sÃ¼ dÃ¶vÃ¼lerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AydÄ±n'da daÄŸlÄ±k bir alanda Ã¼Ã§ kiÅŸinin tecavÃ¼z ettiÄŸi genÃ§ kÄ±zÄ±n intihar etmesi Ã¼zerine kÄ±zÄ±n akrabalarÄ± tecavÃ¼zcÃ¼lerden birini dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

AydÄ±n'Ä±n Söke Ä°lçesi'nde, Çeltikçi Mahallesi'nde geçen 14 Nisan günü, üç kiÅŸinin otomobille daÄŸlÄ±k alana götürüp tecavüz ettiÄŸi öne sürülen 23 yaÅŸÄ±ndaki N.T., aynÄ± gün 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. OlayÄ± öÄŸrenen N.T.'nin kuzeni 27 yaÅŸÄ±ndaki R.T., birkaç akrabasÄ±yla iddiaya göre, genç kÄ±za tecavüz ettiÄŸi öne sürülen H.K., T.A. ve Suat Aslan'Ä± ev ve iÅŸyerlerinden alarak bir otomobille Ä±ssÄ±z bir yere götürüp, sopalarla dövdü. Dövülen gençler, polisi arayÄ±p yardÄ±m istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla 3 kiÅŸi, AydÄ±n Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± darbelerle komaya girdiÄŸi belirtilen yaralÄ±lardan Suat Aslan, 13 gün sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Genç kÄ±zÄ±n kuzeni R.T. ile tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edilen H.K. ve T.A. polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü bildirildi.