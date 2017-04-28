Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/04/2017 23:38

BaÅŸkentte 1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ Ã¼st dÃ¼zey gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak

ankara

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ iÃ§in baÅŸkent Ankara'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±lacak

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü"nde Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (Türk-Ä°ÅŸ), Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK) tarafÄ±ndan düzenlenecek etkinlikler dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± güvenlik önlemleri alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü" dolayÄ±sÄ±yla pazartesi günü Türk-Ä°ÅŸ, KESK ve DÄ°SK tarafÄ±ndan düzenlenecek açÄ±k hava toplantÄ±larÄ±nda alÄ±nacak önemler belirtildi.

AçÄ±klamada, söz konusu kutlamalar dolayÄ±sÄ±yla düzenlenecek açÄ±k hava toplantÄ±larÄ±na vatandaÅŸlarÄ±n herhangi bir maÄŸduriyet yaÅŸamamalarÄ± için alana poÅŸet, çanta ve benzeri eÅŸyalarla gelmemeleri konusunda uyarÄ±da bulunuldu.

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