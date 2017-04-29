Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/04/2017 08:21

Bursa'da yolcu otobÃ¼slerinin park ettiÄŸi alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

bursa otobÃ¼s

Bursa'da nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼ parkÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼, 6 otobÃ¼s kullanÄ±lmaz hale geldi

Bursa'da yolcu otobüslerin park ettiÄŸi alanda bilinmeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. 6 otobüs kullanÄ±lamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa ÅžehirlerarasÄ± Otobüs Terminali'nin yakÄ±nÄ±ndaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkÄ±nda saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kÄ±sa sürede büyüyerek diÄŸer otobüslere de sÄ±çradÄ±.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ä°hbar üzerine olay yerine BüyükÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± 10 itfaiye aracÄ± sevk edildi. YangÄ±n itfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik çalÄ±ÅŸman ardÄ±ndan söndürülürken, yangÄ±nda 6 otobüs kullanÄ±lamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluÅŸtu. Polis ekipleri de Ä°stanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kontrollü saÄŸladÄ±.

KUNDAKLAMA ÜZERÄ°NDE DURULUYOR

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan ekipler yangÄ±nÄ±n kundaklama sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanÄ±rken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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