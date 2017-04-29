Ä°ntenetten kÄ±yafetlerini satan genÃ§ kÄ±zÄ±n kafasÄ±na tabanca dayadÄ± tecavÃ¼z etti

24 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi internetten kÄ±yafetlerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kartmasÄ± sonucu fabrika iÅŸÃ§isinin satÄ±n alma bahanesiyle ormanlÄ±k alana gÃ¶tÃ¼rÃ¼p silah zoruyla tecavÃ¼z ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Denizli'de, ikinci el ürün satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan bir internet sitesinden satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetleri satÄ±n alma bahanesiyle kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± üniversite öÄŸrencisi 24 yaÅŸÄ±ndaki B.D. adlÄ± genç kÄ±zÄ±, tabancayla tehdit ederek götürdüÄŸü ormanlÄ±k alanda tecavüz ettiÄŸi ileri sürülen 26 yaÅŸÄ±ndaki Soner E. polis tarafÄ±ndan yakalanÄ±p, tutuklandÄ±.

KANDIRIP OTOMOBÄ°LE BÄ°NDÄ°RDÄ°, SÄ°LAHLA TEHDÄ°T ETTÄ°

Bir cam fabrikasÄ±nda iÅŸçi olan Soner E., internetteki ikinci el ürün satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan bir sitede eski kÄ±yafatlerini satÄ±ÅŸa çÄ±karan Pamukkale Üniversitesi son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi B.D. ile irtibata geçti. Soner E. kÄ±yafetleri ablasÄ± için satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± belirtip, genç kÄ±zla Atatürk Caddesi'nde, dün saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda buluÅŸtu. Ä°ddiaya göre, ablasÄ±nÄ±n evde olduÄŸu ve kÄ±yafetleri satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek genç kÄ±zÄ± kandÄ±rÄ±p otomobile bindiren Soner E., yolda tabancasÄ±nÄ± çÄ±kartÄ±p tehdit ederek, Karakurt Mahallesi'ndeki GökpÄ±nar Baraj Göleti arkasÄ±ndaki ormanlÄ±k alana götürdü.

YÜZÜNÜ VE KOLLARINI TIRNAKLAYARAK DÄ°RENDÄ°

Burada genç kÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na tabanca dayayan Soner E., tecavüz etti. B.D., bir süre direndiÄŸi Soner E.'nin yüzü ve kollarÄ±nÄ± tÄ±rnaklarÄ±yla yaraladÄ±, ancak kurtulmaya baÅŸaramadÄ±. Soner E., tecavüz ettiÄŸi genç kÄ±zÄ± daha sonra Dokuzkavaklar Mahallesi'nde otomobilden indirdi. Genç kÄ±z, polis merkezine giderek, ÅŸikayetçi oldu.

TABANCA, KURUSIKI ÇIKTI

Denizli Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube Ahlak Bürosu ekipleri, ÅŸüpheli Soner E.'yi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis, ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için bölgedeki MOBESE ve iÅŸyerlerinin güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledi. YapÄ±lan inceleme sonucunda Soner E., kÄ±sa sürede yakalandÄ±. Soner E.'nin üzerindeki aramada ele geçirilen ve olayda kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen tabancanÄ±n ise kurusÄ±kÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Yüzündeki ve kollarÄ±ndaki tÄ±rnak izleri dikkat çeken Soner E., emniyetteki iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.