FETÃ– elebaÅŸÄ± Bylock'a yazdÄ±ÄŸÄ± mesajla darbenin sinyalini yÄ±llar Ã¶nce vermiÅŸ

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 2014 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lan Bylock'ta Fethullah GÃ¼len'in gÃ¶nderdiÄŸi ilk mesaj bulundu

Kocaeli Adalet Komisyonu BaÅŸkanÄ± Muhiddin Paça, bir tanÄ±ÄŸÄ±n, ifadesinde, FETÖ elebaÅŸÄ± Fethulah Gülen'in 2014 yÄ±lÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'tan "Allah bu milletin ordusuna büyük bir fetih daha nasip edecek. Onu da ÅŸanlÄ± Türk subaylarÄ± yapacak" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tanÄ±ÄŸÄ±n mesajÄ±n ne anlama geldiÄŸini 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"KOCAELÄ°'DEKÄ° 198 FETÖ DAVASINDA KARAR VERÄ°LDÄ°"

Kocaeli'de görülen FETÖ/PDY davalarÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸan Paça, "Kocaeli'de 842 FETÖ/PDY'ye yönelik dava açÄ±ldÄ±. Bu davalarÄ±n 364'ü 2. AÄŸÄ±r Ceza, 468'i 4. AÄŸÄ±r Ceza ve 10 tanesi de yeni kurulan 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde açÄ±ldÄ±. Bu davalardan 198'i hakkÄ±nda karar verildi. Yeni kurulan 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde ilk dava ise 15 MayÄ±s'ta görülecek" dedi.FETÖ/PDY Terör örgütü davalarÄ±na 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± olarak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Paça, FETÖ/PDY davalarÄ±nda tanÄ±k ifadelerinin önemine deÄŸindi. Paça yapÄ± içerisinde memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan bekar olanlardan yüzde 15, evli olup da evi kendisine ait olanlardan yüzde 10, evli olup evi kira olanlardan yüzde 5 tutarÄ±nda para toplandÄ±ÄŸÄ± yine tanÄ±k ifadelerinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Paça, yapÄ± içerisinde 'renklenmek' teriminin kendini saklamak için alkol almak, askerlerinin eÅŸlerinin baÅŸÄ±nÄ± açmasÄ±, yada polislerin silahlarÄ±na 3 hilal yapÄ±ÅŸtÄ±rarak kendini ülkücü gibi göstermesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.

GÜLEN DARBENÄ°N MESAJINI 2014'TE ATMIÅž

Paça bir tanÄ±ÄŸÄ±n ise, "2014 yÄ±lÄ±nda ByLock'ta Fetullah Gülen tarafÄ±ndan gelen mesajda 'Allah bu milletin ordusuna büyük bir fetih daha nasip edecek. Onu da ÅŸanlÄ± Türk subaylarÄ± yapacak' yazÄ±yordu. O zaman ne olduÄŸunu anlamamÄ±ÅŸtÄ±m. 15 Temmuz'da bu mesajÄ±n ne olduÄŸunu anladÄ±m. 17-25 AralÄ±k sürecinde 1 ABD dolarÄ± cezaevine girenlerin ailelerine daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu plaket, bir niÅŸane gibi bir ÅŸeydi. Zaten Fethullah Gülen'den gelen her ne ise o eve ÅŸeytan girmeyeceÄŸi anlamÄ±na gelirdi" ifadesini verdiÄŸini belirtti.