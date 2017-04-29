AyaÄŸÄ±mdan vuruldum diye 112'yi arayan adam kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±

UÅŸak'ta 112'yi arayarak ayaÄŸÄ±ndan vurulduÄŸunu sÃ¶yleyen adama ulaÅŸÄ±lamayÄ±nca jandarma ekipleri devreye girdi

UÅŸak'ta 112 Acil Servisi'ni arayan Osman YÄ±lancÄ± ayaÄŸÄ±ndan vurulduÄŸunu söyleyerek yardÄ±m talebinde bulundu. KayaÄŸÄ±l Köyü yakÄ±nlarÄ±nda olduÄŸunu belirten YÄ±lancÄ±'nÄ±n dün geceden beri arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. UÅŸak'ta 112'yi arayan Osman YÄ±lancÄ±, ayaÄŸÄ±ndan vurulduÄŸu ve çok kan kaybettiÄŸi bilgisini vererek yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. YÄ±lancÄ±, yerini tam olarak bilmediÄŸini ancak KayaÄŸÄ±l Köyü yakÄ±nÄ±nda olduÄŸunu belirtmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. JandarmanÄ±n YÄ±lancÄ±'nÄ±n bulunmasÄ± için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalara Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekipleri de destek veriyor. Ekipler, Ä°tecik Tepesi ve KayaÄŸÄ±l köyü çevresindeki arazilerde el fenerleriyle yaklaÅŸÄ±k 5 saat YÄ±lancÄ±'yÄ± aradÄ±. Henüz bulunamayan Osman YÄ±lancÄ± için sabah erken saatlerde geniÅŸ çaplÄ± arama baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.