BugÃ¼n herkese sÄ±kacaÄŸÄ±m diyen maganda 5 kiÅŸiyi yaraladÄ±

Ä°stanbul'un BahÃ§elievler ilÃ§esinde cinnet geÃ§irdiÄŸi iÃ§in telefonda 'BugÃ¼n herkese sÄ±kacaÄŸÄ±m' dediÄŸi iddia edilen maganda 5 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu

Bahçelievler'de 13 Nisan günü cinnet getirdikten sonra rastgele ateÅŸ ederek Tural Asadol'un öldüÄŸü, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaydan sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸan Eray A. Beykoz Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bahçelievler SiyavuÅŸpaÅŸa Mahallesi'n oturunan Cenk Ä°. önceki akÅŸam arkadaÅŸÄ± Eray A.'yÄ± cep telefonundan arayarak buluÅŸmak istediÄŸini söyledi. Eray A. ise, 'Bugün herkese sÄ±kacaÄŸÄ±m' diyerek telefonu kapattÄ±. Bir süre sonra da ÅŸahÄ±s, mahallede önüne gelene kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±.

SÄ°LAHI KAFAMA DAYADI VE TETÄ°ÄžE BASTI

Cenk Ä°., polise verdiÄŸi ifadede, "Eray'Ä± aradÄ±m. Nerde olduÄŸunu sordum. GörüÅŸmek istedim. O da bana 'Bugün herkese sÄ±kacaÄŸÄ±m' dedi. Ben de 'Kimseye sÄ±kma, gel bana sÄ±k' dedim. Daha sonra dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda silah seslerini duydum. Sesinin geldiÄŸi yere gittiÄŸimde Eray'Ä±n herkese ateÅŸ ettiÄŸini gördüm. Beni görünce de yanÄ±ma geldi. Kafama silahÄ± dayadÄ±. TetiÄŸe bastÄ±. Ancak silah tutukluk yaptÄ±. Bunun üzerine elinde bulunan silahÄ± alarak fÄ±rlattÄ±m. Eray olay yerinden kaçtÄ±. Polisler gelince de silahÄ± attÄ±ÄŸÄ±m yeri gösterdim." dediÄŸi öÄŸrenildi.

SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE TARTIÅžTIÄžI Ä°DDÄ°ASI

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ve Bahçelievler AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri Eray A.'yÄ± yakalamak için operasyonlarÄ±nÄ± sürdürüyor. Eray A.'nÄ±n kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, önce kendisine yol vermeyen 2 kiÅŸiye, daha sonra da 'Neden bakÄ±yorsunuz' diyerek sokaktaki vatandaÅŸlara ateÅŸ ettiÄŸi iddia edildi.