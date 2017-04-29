Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/04/2017 09:31

Åžehitlikte 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸuna cinsel istismar

cinsel istismar

Ã‡erkezkÃ¶y'de 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± ÅŸehitliÄŸe Ã§aÄŸÄ±rarak taciz etti. Konuyu Ã¶ÄŸrenerek ÅŸikayetÃ§i olan aile, 17 yaÅŸÄ±ndaki cinsel istismarcÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± istedi

Çerkezköy ilçesinde ÅŸehitlikte yaÅŸÄ± küçük kÄ±z çocuÄŸuna cinsel istismarda bulunduÄŸu iddia edilen genç tutuklandÄ±. Åžüpheli O.K. (17), ortaokul öÄŸrencisi E.D'yi(13) cep telefonu ile arayarak bir konu hakkÄ±nda konuÅŸmak üzere ÅŸehitliÄŸe çaÄŸÄ±rdÄ±. Taciz edildiÄŸini iddia eden E.D. durumu ailesine anlattÄ±. Bunun üzerine konuyu polise bildiren aile, ÅŸüpheliden ÅŸikayetçi oldu. GözaltÄ±na alÄ±nan O.K. çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlarca tutuklandÄ±.

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