Ã‡evre mÃ¼hendisleri Albatros arazisinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iptalini isteyecek

TÃ¼rk MÃ¼hendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi Ã‡evre MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Baran BozoÄŸlu, Albatros arazisinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iptalini isteyeceklerini ve Ä°stanbul'daki bu bÃ¶lgenin yeÅŸil kalmasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf edeceklerini belirtti

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi Çevre Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Baran BozoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, arazinin 11 Nisan'da ihale ile 160 milyon 30 bin liraya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. Araziye dair plan davalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸine iÅŸaret eden BozoÄŸlu, "Plan davalarÄ± devam ederken belediyenin satÄ±ÅŸ ihalesini gerçekleÅŸtirdiÄŸini ve süreci yürüttüÄŸünü öÄŸrenmiÅŸ olduk. Bunun, çevre ve doÄŸa açÄ±sÄ±ndan oldukça yanlÄ±ÅŸ bir karar, yanlÄ±ÅŸ bir uygulama olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Ä°stanbul'un tek bir aÄŸaca bile ihtiyacÄ± var, dolayÄ±sÄ±yla yeÅŸil alanlarÄ±n mutlaka ve mutlaka korunmasÄ± lazÄ±m." dedi.