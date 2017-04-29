Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/04/2017 10:55

14 yÄ±ldÄ±r aranan kadÄ±n terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

terÃ¶rist

Tunceli'de yapÄ±lan terÃ¶r operasyonlarÄ±nda etkisiz hale getirilen kadÄ±n terÃ¶ristin 14 yÄ±ldÄ±r arandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Tunceli'nin Hozat ilçesi AliboÄŸazÄ± bölgesine Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerinin 36 saat süren aralÄ±ksÄ±z operasyonunda terör örgütü PKK'nÄ±n sözde kadÄ±n komutasÄ±ndaki 3 farklÄ± grup tespit edilmiÅŸti. Dün teröristlerden 2'sini ölü 8'ini saÄŸ ele geçiren timler, bugünde 5'erli iki grubu çembere aldÄ±. Ä°lk gruptan 1'ini ölü 4'ünü saÄŸ olarak alan timler, sözde OvacÄ±k gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile kadÄ±n teröristlerin sÄ±ÄŸÄ±nakta saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Bölgede planlÄ± yapÄ±lan operasyonda teröristlere 'Teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Teröristlerin ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada sözde örgütün OvacÄ±k gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile birlikte 5'ide ölü olarak ele geçirildi. 14 yÄ±ldÄ±r aranan kadÄ±n teröristin bölgede birçok eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Son 36 saatte AliboÄŸazÄ± bölgesinde 8'i ölü 20 terörist, önceki gün de Pülümür ilçesi KÄ±zÄ±lmescit bölgesinde 7'si ölü olmak üzere toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi.

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