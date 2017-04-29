85 yaÅŸÄ±ndaki Rizeli dedenin gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ TÃ¼rk siyasi tarihine tanÄ±klÄ±k ediyor

85 yaÅŸÄ±nda olan Rizeli Abdullah TopÃ§u 11 yaÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¼nlÃ¼k tutuyor

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi KaraaÄŸaç köyünde yaÅŸayan ve yÄ±llardÄ±r ticaretle uÄŸraÅŸan Abdullah Topçu 74 senedir günlük tutuyor. 5 çocuk babasÄ± Abdullah dede, 1940'lÄ± yÄ±llarda bir merakla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günlük tutma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 74 yÄ±ldÄ±r hiç ihmal etmemiÅŸ. Topçu, günlüÄŸüne gündelik yaÅŸamÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türkiye'nin yakÄ±n tarihinin kilometre taÅŸlarÄ±nÄ± da tek tek not almÄ±ÅŸ.Günlükte ÅŸehit baÅŸvekil Adnan Menderes'in idamÄ±ndan darbelere, Turgut Özal'Ä±n ölümünden günümüze Süleyman Demirel'in ölümüne kadar tüm geliÅŸmeler de tek tek yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Adeta bir biyografi kitabÄ±nÄ± andÄ±ran günlüÄŸü sayesinde hatÄ±ralarÄ±nÄ± hep taze tuttuÄŸunu belirten Abdullah dede, 11 kilogramlÄ±k günlüÄŸü ile mütevazi odasÄ±nda sayfalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken hatÄ±ralara dalÄ±p gidiyor.

GÜNLÜK TUTMAYA Ä°LKOKUL 5. SINIFTA BAÅžLADI

Rizeli Abdullah Topçu, ilkokul 5. sÄ±nÄ±fta günlük tutmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilerleyen yaÅŸlarÄ±nda daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek gördüÄŸü ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi günlüÄŸüne yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Topçu "Ä°lk olarak takvim yapraklarÄ±na yazmaya baÅŸladÄ±m. SonrasÄ±nda defterleri doldurmaya baÅŸladÄ±m. Birçok yazdÄ±ÄŸÄ±m hatÄ±ralar benden istendi ben de verdim, lakin geri gelmeyenler oldu.nTürkiye'nin farklÄ± vilayetlerine yaptÄ±ÄŸÄ±m gezilerde baÅŸÄ±mdan geçenleri de günlüÄŸümde kaleme aldÄ±m. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ne varsa not tuttum ve ben bundan çok mutlu oldum. Halen daha yazmaya devam ediyorum. 6 bin sayfa yazÄ±lmamÄ±ÅŸ dosyam var bunlarÄ± bir kitap haline getirmeyi planlÄ±yorum." diye konuÅŸtu.