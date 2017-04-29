TSK Sincar bÃ¶lgesinde 49 terÃ¶risti etkisiz hale getirdi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Sincar bÃ¶lgesinde 49 terÃ¶ristin etkisiz hale geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), 25 Nisan'da Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar bölgesine yönelik hava harekatÄ±nda PYD/YPG/PKK kamplarÄ±ndaki 40'tan fazla teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a yönelik hava harekatÄ±nda da terör örgütünün üslenme alanÄ±nda 4'ü üst düzey 49 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

TSK HAVA HAREKATINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N BÄ°LGÄ° VERDÄ°

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok daÄŸlarÄ±nda bulunan bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik 25 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen hava harekatlarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.

SÄ°NCAR'DA 4'Ü ÜST DÜZEY 40, KARAKOÇ'TA 49 TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ

Buna göre, hava harekatlarÄ±nda Sincar DaÄŸÄ± bölgesinde bulunan PYD/YPG/PKK kamplarÄ±ndaki 40'tan fazla terörist, Karaçok DaÄŸÄ± bölgesindeki PYD/YPG/PKK üslenme alanÄ±nda da 4'ü üst düzey olmak üzere 49 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.AralarÄ±nda sözde üst düzey sorumlularÄ±n da olduÄŸu 90'Ä±n üzerinde terörist yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n tedavi amacÄ±yla Irak'Ä±n kuzeyindeki hastanelere nakledildikleri ve durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu yönünde bilgiler elde edildi.