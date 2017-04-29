Samsun'da facia kaza Cami inÅŸaatÄ± Ã§Ã¶kÃ¼nce altÄ±nda kaldÄ±lar

Samsun'da bir camÄ± inÅŸaatÄ± beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Samsun'un Yeni Mahalle semtinde bir cami inÅŸaatÄ±nda saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda beton dükümü sÄ±rasÄ±nda kalÄ±p çöktü. Çökme sonuca çok sayÄ±da kiÅŸi göçük altÄ±nda kaldÄ±. Olay yerine çok sayÄ±da ambulans sevk edildi. Göçük altÄ±nda kalanlarÄ± kurtarmak çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Ä°lk belirlemelere göre enkaz altÄ±nda 6 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ±, 3'ünün saÄŸ çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 3 kiÅŸinin ise hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.