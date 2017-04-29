AKP MKYK toplantÄ±sÄ± 1 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak ErdoÄŸan parti Ã¼yesi olacak

AK Parti, referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MKYK toplantÄ±sÄ±nÄ± 1 MayÄ±s'ta yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da o gÃ¼n parti Ã¼yeliÄŸine geÃ§eceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da toplanacak.ToplantÄ±larda, olaÄŸanüstü kongre süreciyle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±n görüÅŸülmesi ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n partiye üyeliÄŸiyle ilgili kararÄ±n alÄ±nmasÄ± bekleniyor.Öte yandan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dün Antalya'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "2 MayÄ±s'ta, salÄ± günü grup toplantÄ±mÄ±zÄ± parti genel merkezinde yapacaÄŸÄ±z ve bu toplantÄ±da da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n partiye üyeliÄŸini tekrar baÅŸlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. 21 MayÄ±s'ta da AK Parti'nin olaÄŸanüstü kongresini toplayacaÄŸÄ±z." bilgisini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

ERDOÄžAN "2 MAYIS'TA KURUCUSU OLDUÄžUM PARTÄ°YE ÜYE OLACAÄžIM" DEMÄ°ÅžTÄ°

Bugün TÜMSÄ°AD Genel Kurulu'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Önümüzdeki salÄ± günü anayasamÄ±zÄ±n 16 Nisan'da deÄŸiÅŸen hükmü ile elde ettiÄŸimiz bir imkanÄ± kullanacak, kurucusu olduÄŸum partiye tekrar üye olacaÄŸÄ±m. ArdÄ±ndan da 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olaÄŸanüstü kongremizde malum, partimizin yeni yönetim ÅŸekli belirlenecek. Buradan alacaÄŸÄ±mÄ±z enerjiyle bir yandan teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ± güçlendirerek seçimlere hazÄ±rlayacak, bir yandan da icraatlarÄ±mÄ±zla milletimizin gönlünde daha yükseklere çÄ±kmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z." demiÅŸti.