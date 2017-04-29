Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/04/2017 13:52

Umre'de iki cemaat grubunun kavgasÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±nÄ±yor

cemaat

Ä°smailaÄŸa Cemaati'nden iki grup Kabe yakÄ±nlarÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ kavganÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ±n devreye gireceÄŸi belirtildi

Ä°smailaÄŸa Cemaati'ne baÄŸlÄ± olduÄŸu iddia edilen iki grubun 25 Nisan akÅŸamÄ±, Kabe'ye bir km uzaklÄ±ktaki otellerinin önünde sözlü tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± kavga ettikleri, çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki grup sosyal medya hesaplarÄ±ndan kavga sonrasÄ± hastaneden çeÅŸiti paylaÅŸÄ±mlar yaparken, birbirlerini suçlamÄ±ÅŸlardÄ±. Ä°ki grup arasÄ±ndaki gerginlik devam KÄ±yam Der'den yeni bir hamle daha geldi. KÄ±yam Der BaÅŸkanÄ± Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, söz konusu yaÅŸanan kavgayla ilgili bundan sonra avukatlarÄ±nÄ±n devreye girdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

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