SaÃ§Ä±nÄ± yakan kuafÃ¶rden ÅŸikayetÃ§i olan polis memuru saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

KuafÃ¶rÃ¼nÃ¼n saÃ§Ä±nÄ± yakmasÄ± Ã¼zerine ÅŸikayetÃ§i olan kadÄ±n polis memuru S.E., bunun Ã¼zerine aynÄ± kuafÃ¶rÃ¼n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. YÃ¼zÃ¼ne dikiÅŸ atÄ±lan polis memuruna 10 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸ gÃ¶remez raporu verildi

Mardin'in MazÄ±daÄŸÄ± Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'nde görevli kadÄ±n polis memuru S.E., kent merkezinde saçÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ÅŸikayetçi olduÄŸu kuaförün saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Artuklu Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± YeniÅŸehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi. Kuaförde saçÄ±nÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden kadÄ±n polis memuru S.E., Mardin Kuaförler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim PorduÄŸan'a, kuaför Onur D.'yi ÅŸikayet etti.Onur D.'nin iÅŸyerine giden PorduÄŸan, durumu öÄŸrendikten sonra, kadÄ±n polisin maÄŸduriyetinin giderilmesini istedi. Ancak Oda BaÅŸkanÄ± PorduÄŸan ile S.E.'nin yanÄ±na gelen kuaför Onur D., iddiaya göre tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n polisi yumrukladÄ±.Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dövülen kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ±nÄ± tedavi için hastaneye götürürken, kuaför Onur D. ile olay sÄ±rasÄ±nda yanÄ±nda bulunan kardeÅŸi Hasan Can D.'yi gözaltÄ±na aldÄ±.Hastanede yüzüne dikiÅŸ atÄ±lan polis memuru S.E.'ye 10 günlük iÅŸ göremez raporu verildi. S.E., ustalÄ±k belgesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonradan öÄŸrendiÄŸi kuaförden ÅŸikayetçi olduÄŸunu söyledi. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.