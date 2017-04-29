Patronunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten 12 yÄ±l sonra yakalandÄ± Ä°fadesi kan dondurdu

Aksaray'da kendisini iÅŸten attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in patronunu Ã¶ldÃ¼ren ve parasÄ±nÄ± gasp eden zanlÄ± 12 yÄ±l sonra yakalandÄ±. SaldÄ±rgan, "EÅŸekler gibi piÅŸmanÄ±m kendimi de arkadaÅŸÄ±mÄ± da yaktÄ±m. HayatÄ± bitirdim." ÅŸeklinde konuÅŸtu

Aksaray'da kendisini iÅŸten çÄ±kartan patronunu tabanca ile öldürüp 2 bin 650 lirasÄ±nÄ± gasp ettikten sonra cinayetten ömür boyu, gasp suçundan da 7 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan hükümlü, 12 yÄ±l sonra Adana polisi tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Hükümlünün sahte kimlikle fabrikada iÅŸ bulduÄŸu ve evlendiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°ÅžTEN ÇIKARAN PATRONUNU ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine baÄŸlÄ± Gökçeler Mahallesi'nde 21 Nisan günü meydana geldi. Ä°ddiaya göre, Aksaray'Ä±n GülaÄŸaç ilçesinde kuru bakliyat ticareti yapan Ä°mdat Uçan, yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan Bülent A.'yÄ± 20 Ekim 2005 tarihinde iÅŸten çÄ±kardÄ±. Bülent A. iÅŸten çÄ±ktÄ±ktan 4 gün sonra bir arkadaÅŸÄ± ile Ä°mdat Uçan'Ä±n yolunu keserek tabanca ile vurup öldürdükten sonra cebindeki 2 bin 650 lira parayÄ± da alÄ±p kaçtÄ±.

ARKADAÅžI MAHKEMEYE ÇIKTI, KENDÄ° KAÇTI

OlayÄ±n ardÄ±ndan polisin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmada, cinayeti Bülent A.'nÄ±n iÅŸlediÄŸi, yanÄ±nda da arkadaÅŸÄ±nÄ±n olduÄŸu belirlendi. GözaltÄ±na alÄ±nan arkadaÅŸÄ± mahkemeye çÄ±kartÄ±lÄ±rken, Bülent A. ise kaçtÄ±.Aksaray AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde "adam öldürmek" suçundan Bülent A. ve arkadaÅŸÄ±na dava açÄ±ldÄ±. Dava sonunda firari cinayet sanÄ±ÄŸÄ± Bülent A.'ya gÄ±yabÄ±nda cinayetten aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis, gasptan ise 7 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. ArkadaÅŸÄ±na ise 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

"FABRÄ°KADA Ä°ÅžE GÄ°RDÄ°, EVLENDÄ°"

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Ä°nfaz Büro AmirliÄŸi dedektifleri, 12 yÄ±ldÄ±r firari olan Bülent A.'nÄ±n Adana'da Gökçeler Mahallesi'nde bir fabrikada Harun Åžengül sahte kimliÄŸiyle iÅŸe girip çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üstelik de evlendiÄŸini tespit etti. Polis, fabrikaya operasyon düzenledi. Polisin geldiÄŸini öÄŸrenen Bülent A. fabrika içinde makinelerin arasÄ±na saklandÄ± ancak polis hükümlüyü saklandÄ±ÄŸÄ± yerde buldu. Hükümlünün üzerinde yapÄ±lan ruhsatsÄ±z tabanca ele geçirildi. Hükümlü, kendisinin Harun Åžengül olduÄŸunu ileri sürüp kimlik gösterdi. Ancak ÅŸahÄ±s, gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete getirildi. YapÄ±lan parmak izi çalÄ±ÅŸmasÄ±nda hükümlünün Bülent A. olduÄŸu belirlendi.

"EÅžEK GÄ°BÄ° PÄ°ÅžMANIM"

Hükümlüye sahte kimlik düzenlemek ve ruhsatsÄ±z tabanca bulundurmaktan da iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Gerçekler ortaya çÄ±kÄ±nca 12 yÄ±l önce patronunun kendisini iÅŸten çÄ±kartÄ±p parasÄ±nÄ± da vermediÄŸini anlatan hükümlü, "Çok büyük bir hata yaptÄ±m. ArkadaÅŸÄ±mÄ± da yaktÄ±m. O sadece benim yanÄ±mda duruyordu hiçbir ÅŸeye karÄ±ÅŸmadÄ± o da 15 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. EÅŸekler gibi piÅŸmanÄ±m kendimi de arkadaÅŸÄ±mÄ± da yaktÄ±m. HayatÄ± bitirdim." dediÄŸi öÄŸrenildi. Hükümlü iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye götürülmüÅŸ daha sonrada cezaevine teslim edilmiÅŸti.