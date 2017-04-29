DoÄŸu'nun Efes'i DiyarbakÄ±r'da bulundu TapÄ±nak tam bin 700 yÄ±llÄ±k

DiyarbakÄ±r'da bin 700 yÄ±l Ã¶ncesine ait Mithras tapÄ±naÄŸÄ± bulundu. BÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DiyarbakÄ±r'Ä±n ÇÄ±nar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazÄ±larda Roma dönemine ait bin 700 yÄ±llÄ±k, dönemin Mithras dinine ait yeraltÄ± tapÄ±naÄŸÄ± bulundu. Ä°lçeye 13 kilometre uzaklÄ±ktaki Demirölçek Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan, Roma Ä°mparatorluÄŸu döneminde "askeri yerleÅŸim" olarak kullanÄ±lan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r Müzesi, Valilik, ÇÄ±nar KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ve Dicle Üniversitesinin katkÄ±larÄ±yla 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

KALE TARÄ°HE IÅžIK TUTUYOR

60 dönümlük alan üzerinde 12-15 metre yüksekliÄŸinde ve bin 200 metre uzunluÄŸunda sur kalÄ±ntÄ±sÄ±, 21 metre yüksekliÄŸinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binasÄ±, konutlar, tahÄ±l ve silah depolarÄ±, yer altÄ± ibadethanesi, sÄ±ÄŸÄ±naklar, kaya mezarlarÄ±, su kanallarÄ± ile 54 su sarnÄ±cÄ± bulunan kale tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

BÄ°N 700 YILLIK MÄ°THRAS TAPINAÄžI BULUNDU

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r sürdürülen kazÄ±larda daha önce yer altÄ± kilisesi, 400 kiÅŸinin yer alacaÄŸÄ± yer altÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±, konutlar ve gizli geçitler ortaya çÄ±karÄ±lÄ±rken, son olarak bin 700 yÄ±llÄ±k, milattan sonra 4. yüzyÄ±lda HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n benimsenmesiyle önemini kaybeden dönemin Mithras dinine ait yer altÄ± tapÄ±naÄŸÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.

"BÖLGE TURÄ°ZMÄ°NE DEÄžER KATACAK"

KazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde inceleyen ÇÄ±nar KaymakamÄ± Ä°smail ÅžanlÄ± AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Zerzevan Kalesi'nden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda DiyarbakÄ±r ve Mardin'i görmenin mümkün olduÄŸunu söyledi.Kalenin tarih boyunca kentin doÄŸu yakasÄ±nda son doÄŸal savunma hatlarÄ±yla güçlendirildiÄŸini bildiren ÅžanlÄ±, DiyarbakÄ±r'a geçecek ordularÄ±n önce burayÄ± fethetmesi gerektiÄŸini aktardÄ±.ÅžanlÄ±, DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi kadar eski olan kalede 4 yÄ±ldÄ±r kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Bu tarihi eseri gün yüzüne çÄ±karmayÄ± hedefliyoruz. Her sene kalede bulunan yeni bir eser tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Bölge turizmi ve ekonomisine uzun vadede deÄŸer katacak çok önemli bir kazÄ±ya ev sahipliÄŸi yapÄ±yoruz." dedi.

"TERÖRÜN GÖLGELEMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEDÄ°K"

KazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hem tarihe Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸunu hem de kente ciddi manada deÄŸer kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ÅžanlÄ±, hafta sonlarÄ± kaleyi çok sayÄ±da ziyaretçinin gezme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu aktardÄ±.Bölgede teröre yönelik operasyonlarÄ±n sürdüÄŸünü, bu süreçte de kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettirdiklerine dikkati çeken ÅžanlÄ±, "KazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± terörün gölgelemesine müsaade etmedik." ifadesini kullandÄ±.ÅžanlÄ±, güvenlik güçlerinin desteÄŸiyle kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÄ±llarca sürdüÄŸünü dile getirerek, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Bölgedeki terör operasyonlarÄ±nÄ±n nihayete erip, insanlarÄ±n kendilerini huzur içerisinde görmesinin etkilerini burada görüyoruz. Terör geriledikçe, teröre karÅŸÄ± baÅŸarÄ±mÄ±z pekiÅŸtikçe bölge ekonomisini turizm eliyle güçlendirme imkanÄ± bulacaÄŸÄ±z. Bölgemizi ve ülkemizi, terörden kurtaracaÄŸÄ±z. Terör yaÅŸam alanÄ± bulmadÄ±kça, insanlar istihdam, huzur bularak güven içerisinde seyahat etme imkanÄ± yakalamakta."

ROMANIN DOÄžU SINIRINDAKÄ° TEK MÄ°THRAS TAPINAÄžI

KazÄ± baÅŸkanÄ± Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç CoÅŸkun, bu yÄ±l ki kazÄ±larda günümüzden bin 700 yÄ±l önce yer altÄ±nda inÅŸa edilen Mithras tapÄ±naÄŸÄ±nÄ± bulduklarÄ±nÄ± söyledi.Bunun, Roma'nÄ±n doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tek Mithras tapÄ±naÄŸÄ± olduÄŸunu düÅŸündüklerini ifade eden CoÅŸkun, bu yönüyle tapÄ±naÄŸÄ±n çok önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

ROMALI ASKERLER ARASINDA YAYGIN BÄ°R GÄ°ZEM DÄ°NÄ°

CoÅŸkun, Mithras'Ä±n RomalÄ± askerler üzerinde yaygÄ±n bir gizem dini olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸöyle devam etti:"Bu dini yaÅŸayanlar dÄ±ÅŸarÄ±ya kapalÄ± bir topluluktan oluÅŸuyor. Çünkü ayinleri tamamen gizli ve dÄ±ÅŸarÄ±ya hiçbir ÅŸekilde bu ayinler açÄ±klanmÄ±yor. Mithras hem güneÅŸ tanrÄ±sÄ± hem de anlaÅŸmayÄ± temsil ediyor. Genelde tapÄ±naklar yerin altÄ±na inÅŸa ediliyor. Bulunan tapÄ±naÄŸÄ±n doÄŸu kÄ±smÄ±nda üç niÅŸ görüyoruz. NiÅŸlerin birinde çok düzgün bir ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸ su çanaÄŸÄ± yer alÄ±yor. Yer kÄ±smÄ±nda ise bir havuz yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Mithras ayinlerinde suyun çok etkin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸinin buradaki ayinlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz."HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n gelmesiyle birlikte Mithras dininin etkisini kaybettiÄŸini anlatan CoÅŸkun, bu dinin en yaygÄ±n olduÄŸu dönemin, ulaÅŸtÄ±klarÄ± tapÄ±naÄŸÄ±n inÅŸasÄ± dönemi olduÄŸunu dile getirdi.

HEM YER ALTINDA HEM YER ÜSTÜNDE ÅžEHÄ°RLER VAR

CoÅŸkun, tapÄ±naÄŸÄ±n geniÅŸliÄŸinin 35 metrekare, yüksekliÄŸinin 2,5 metre olduÄŸunu belirterek, tapÄ±naklarÄ±n yerin altÄ±nda inÅŸa edilmesi bakÄ±mÄ±ndan genellikle çok büyük yapÄ±lar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. "Kaledeki kazÄ±lar, bölgenin Roma dönemindeki tarihinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan oldukça önemli. Kalenin hem bölge tarihine hem de turizmine önemli etkileri olacaktÄ±r." diyen CoÅŸkun, kilit noktada bulunduÄŸu için yapÄ±larda fazla bozulma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalede hem yerin altÄ±nda hem de üstünde bir ÅŸehir bulunduÄŸunu aktardÄ±.Ä°l Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ise bu kazÄ±lar sonucu bulunan eserler sayesinde geçmiÅŸe dair verilerin elde edildiÄŸini ifade ederek, bölgede bu eserlerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±yla turizm patlamasÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini belirtti.

ZERZEVAN KALESÄ°

Askeri yerleÅŸim antik yol güzergahÄ±nda, 124 metre yükseklikteki kayalÄ±k bir tepenin üzerine kurulan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasÄ±nda stratejik bir noktada yer alÄ±yor. YerleÅŸim konumu itibariyle bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniÅŸ bir alanÄ± kontrol altÄ±nda tutan, stratejik bir Roma sÄ±nÄ±r garnizonu olan kale aynÄ± zamanda Roma-Sasani arasÄ±ndaki büyük mücadelelere de sahne oldu. Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleÅŸimin ilk inÅŸa edildiÄŸi dönem kesin olmamakla birlikte devam eden kazÄ±lar ile kesin sonuçlara ulaÅŸÄ±lacak. YerleÅŸimin surlarÄ± ve yapÄ±larÄ± Anastasios I (M.S. 491-518) ve Justinianos I (M.S. 527-565) dönemlerinde onarÄ±larak, bazÄ±larÄ± ise yeniden inÅŸa edilerek mevcut haline getirildi.