Ä°nÅŸaat durduruldu Rus generalin mezarÄ±na herkes akÄ±n etti

Ardahan'da devam eden inÅŸaattan Ã§Ä±kan Rus generalin tabutunda askeri bot, elbiseler ile insan iskeletleri bulundu

Karagöl Mahallesi'ndeki bir inÅŸaat alanÄ±nda temel kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda üzerinde haç iÅŸareti olan bir tabuta rastlandÄ±. Ä°hbar üzerine sevk edilen polis, kazÄ± alanÄ± etrafÄ±nda güvenlik önlemleri aldÄ± ve Kars Müze MüdürlüÄŸünden gelen uzmanlar sahada inceleme baÅŸlattÄ±. Rus generale ait olduÄŸu tahmin edilen tabut, Kars'a götürülerek koruma altÄ±na alÄ±nÄ±rken Ardahan'daki inÅŸaat ise durduruldu.

ASKERÄ° BOT VE Ä°SKELETLER ÇIKTI

KazÄ± alanÄ±nda incelemelerde bulunan Ardahan Üniversitesi Ä°nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, alanda askeri bot, elbiseler ile insan iskeletlerinin bulunduÄŸunu söyledi.Yrd. Doç. Dr. Küçük, "Bu alan OsmanlÄ± ve Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda Karagöl Mahallesindeki bu bölge MaÅŸatlÄ±k olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Yani gayrimüslüm mezarlÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla burada sadece bu generalin deÄŸil daha bir çok gayrimüslimin mezarÄ±nÄ±n bulunma ihtimali yüksek. Tabi burada 40 yÄ±llÄ±k Rus idaresi söz konusu. O sÄ±rada savaÅŸ esnasÄ±nda ölen, 1915 döneminde ölenlerden de gayrimüslim olanlarÄ±n buraya defnedilmiÅŸ olma ihtimali daha yüksek." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Öte yandan vatandaÅŸlar, Rus generalin tabutunun bulunduÄŸu alana akÄ±n ediyor. Ä°l dÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸini söyleyen AyÅŸe Keskin, "Ä°stanbul'dan geldim, dün haberlerde gördüm ve sÄ±rf ÅŸu kazÄ±yÄ± görmek için buraya kadar geldim." dedi.