KÄ±jik MezrasÄ±'ndaki evler yÄ±kÄ±ldÄ± 24 aile evsiz kaldÄ±

IÄŸdÄ±r'da KÄ±jik MezrasÄ±'nda 24 evin icra yoluyla yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§adÄ±rda yeni bir hayat kurmaya Ã§alÄ±ÅŸan aileler isyan etti

IÄŸdÄ±r'Ä±n merkez Suveren Köyü'ne baÄŸlÄ± asÄ±rlÄ±k KÄ±jik MezrasÄ±'ndaki 24 ev ile ahÄ±rÄ±n komÅŸu köyün merasÄ±na kurulduÄŸu gerekçesiyle icra yoluyla yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, aileler zor ÅŸartlarda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

YIKIM KARARI ÇIKTI

Kent merkezine 8 kilometre uzaklÄ±ktaki Suveren Köyü'nün 240 nüfuslu KÄ±jik MezrasÄ±'nÄ±n ErhacÄ± Köyü'ne ait meraya kurulduÄŸu iddiasÄ± ile 2004'te dava açÄ±ldÄ±. IÄŸdÄ±r 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ErhacÄ± köylülerinin açtÄ±ÄŸÄ± davada verilen yÄ±kÄ±m kararÄ±nÄ± YargÄ±tay 14'üncü Hukuk Mahkemesi onadÄ±. Bunun üzerine önce tebliÄŸ yapÄ±ldÄ±, geçen 19 Nisan günü de KÄ±jik MezrasÄ±'ndaki ev ve ahÄ±rlar jandarmanÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± güvenlik önlemleri altÄ±nda iÅŸ makineleri tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±ldÄ±.

SOKAKTA KALDILAR

YÄ±kÄ±mÄ±n ardÄ±ndan sokakta kalan KÄ±jik'te oturan aileler çareyi yÄ±kÄ±ntÄ±lar arasÄ±na çadÄ±r kurmakta buldular. Ancak hayvanlarÄ± açÄ±kta kaldÄ±. ÇadÄ±rlarda yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüren ortaokul öÄŸrencilerinin TEOG sÄ±navÄ±na hayvanlarÄ±n içinde ders çalÄ±ÅŸarak hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden köylülerden Abdülmecit AlgiÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Evlerimiz yerle bir edildikten sonra kÄ±zÄ±m, TEOG sÄ±navÄ±na bu ortamda hazÄ±rlanÄ±p girdi. Her öÄŸrenci gibi bu sÄ±nav onlar için de çok önemliydi. BaÅŸarÄ±sÄ±z olursa bunun hesabÄ±nÄ± kim verecek? Böyle bir insafsÄ±zlÄ±k olmaz. Bizler bu ülkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±z ama Suriyeliler kadar deÄŸerimiz yok. Niye evlerimizi yÄ±ktÄ±lar? Çoluk çocuk periÅŸan ortalÄ±ktayÄ±z. Babam 110 yaÅŸÄ±nda burada öldü. BurayÄ± mera vasfÄ±na nasÄ±l getirdiler anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Bizim tek gelirimiz havyancÄ±lÄ±k. Biz ÅŸehirde nasÄ±l yaÅŸarÄ±z?"

''HAYVANLAR PERÄ°ÅžAN HALDE''

Ailelerden Mehmet Abakay ise okul dönemi bitinceye kadar evlerin yÄ±kÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyerek valiliÄŸe baÅŸvurduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Abaka, "Okul bitsin sonra yÄ±karsÄ±nÄ±z dedik ama dinlemediler. HayvanlarÄ±n en zor dönemi. DoÄŸurmuÅŸlar, yavrularÄ± var soÄŸuktan periÅŸan bir haldeler. TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± hayvancÄ±lÄ±k yapÄ±lsÄ±n diye teÅŸvik ediyor peki bu hayvanlarÄ±n günahÄ± ne?" diye konuÅŸtu. Ortaokul birinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Umut AlgiÅŸ, "Eskiden elektrik vardÄ±, evimiz vardÄ±. Ders çalÄ±ÅŸabiliyorduk. Ama ÅŸimdi ne evimiz ne de elektriÄŸimiz var. ÇadÄ±rda soÄŸuktan üÅŸüyoruz. Bir evde yaÅŸamak istiyorum." dedi.