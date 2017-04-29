Topunu almak iÃ§in demir korkuluklara Ã§arptÄ± Ã–lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

EskiÅŸehir'de kaÃ§an topunu almak iÃ§in ayaÄŸÄ± kayÄ±p demir korkuluklara boynunu Ã§arpan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk, yapÄ±lan mÃ¼dahalelerin ardÄ±ndan evine gÃ¶nderildi

EskiÅŸehir'de arkadaÅŸlarÄ±yla kendilerine ait tek katlÄ± evlerinin bahçesinde oynarken topu dÄ±ÅŸarÄ± kaçan Ä°smail AÅŸÄ±k, yaklaÅŸÄ±k 1.5 metre yüksekliÄŸindeki bahçe duvarÄ±na tÄ±rmandÄ±. Duvardaki uçlarÄ± sivri demir korkuluklarÄ±n üzerinden geçmek isteyen Ä°smail'in ayaÄŸÄ± kayÄ±nca boynu demir korkuluklarÄ±na çarptÄ±.Demir korkuluÄŸun sivri tarafÄ±nÄ±n boynunu kestiÄŸi Ä°smail yaralandÄ±. Ä°smail AÅŸÄ±k, komÅŸularÄ±nÄ±n çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 112 ambulansÄ±yla EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede boyununa 15 dikiÅŸ atÄ±larak gerekli tedavisi yapÄ±lÄ±p bir gün gözetim altÄ±nda tutulan Ä°smail, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

KomÅŸularÄ± 54 yaÅŸÄ±ndaki Reha Öner, Ä°smail AÅŸÄ±k'Ä±n duvardan düÅŸtüÄŸünü görüp hemen yardÄ±mÄ±na koÅŸtuÄŸunu belirterek ÅŸöyle dedi: "Biz sokakta oturuyorduk. KoÅŸup yanÄ±na geldik. Boynunda adeta kan fÄ±ÅŸkÄ±rÄ±yordu. O sÄ±rada annesi yanÄ±mÄ±za geldi. Onun eÅŸarbÄ±yla kanamayÄ± durdurmak için tampon yaptÄ±k. Atar damar yÄ±rtÄ±ldÄ± diye korkmuÅŸtuk. Ambulansa haber verdim. Allah razÄ± olsun, 2-3 dakika içerisinde ambulans geldi. Müdahale yapÄ±p hastaneye götürdüler. Çocuk gerçekten ölümden döndü. Allah kurtardÄ±. Bu ucu sivri demir korkuluklar çocuklar için çok tehlikeli. Biz de süs olarak bu korkuluklarÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. Bunlar birilerinin göÄŸsüne, kalbine de saplanabilir."