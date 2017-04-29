SÄ±nava giderken kapkaÃ§a uÄŸrayan genÃ§ kÄ±zÄ± polisler okula yetiÅŸtirdi

AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navÄ±na girmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan genÃ§ kÄ±z, kapkaÃ§Ã§Ä±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle polis eskortu eÅŸliÄŸinde sÄ±nava 5 dakika kala okula yetiÅŸti

Anadolu Üniversitesi AçÄ±k ÖÄŸretim Fakültesi sÄ±navÄ±na gitmek için evinden çÄ±kan Arzu TÄ±raÅŸ, otobüsten indiÄŸi sÄ±rada iki kiÅŸinin kendisini takip ettiÄŸini fark etti. Ä°çinde sÄ±nava giriÅŸ belgesi, banka kartÄ±, kimlik kartÄ± ve 10 TL parasÄ± bulunan TÄ±raÅŸ, çantasÄ±nÄ± önüne doÄŸru çekip yürümeye devam etti. Bu sÄ±rada yanÄ±na yaklaÅŸan iki kiÅŸi hÄ±zla çekip koparttÄ±klarÄ± çantayÄ± alÄ±p kaçmaya baÅŸladÄ±. OrmanlÄ±k alana giren iki zanlÄ±, kaçarak izini kaybettirdi.Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. GözyaÅŸlarÄ± içinde baÅŸÄ±na gelenleri anlatan Arzu TÄ±raÅŸ, "SÄ±nava gidiyordum. Beni takip ettiklerini fark ettikten sonra önlem aldÄ±m. Ancak, hÄ±zla çantamÄ± asÄ±lÄ±p koparttÄ±lar. Kendilerine yalvardÄ±m. Beni dinlemeden çantamÄ± alÄ±p kaçtÄ±lar." dedi. Genç kÄ±zÄ±n verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda ormanlÄ±k alanda arama yapan polis, gasp edilen çantayÄ± bir aÄŸacÄ±n kenarÄ±na atÄ±lmÄ±ÅŸ halde buldu. Parmak izi bÄ±rakmamak için içerisinden eldivenle sÄ±nava giriÅŸ belgesi, kalem ve kimliÄŸi çÄ±kartan ekipler, genç kÄ±za teslim etti. SÄ±nava çok az bir süre kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Arzu TÄ±raÅŸ'Ä± ekip aracÄ±na alan polisler, eskort eÅŸliÄŸinde sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± AyÅŸe Atmaca Ä°lköÄŸretim Okulu'na yetiÅŸtirdi. Saat 09.30'daki sÄ±navÄ±na 5 dakika kala yetiÅŸen Arzu TÄ±raÅŸ, kendisine yardÄ±mcÄ± olan polislere teÅŸekkür etti.