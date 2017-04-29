Asfalt onarÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in 3 gÃ¼n o yollar kapalÄ± olacak

UzunÃ§ayÄ±r ile Altunizade kavÅŸaklarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lacak olan asfalt onarÄ±mÄ± 3 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi iÃ§in ÃœskÃ¼dar ve Ãœmraniye katÄ±lÄ±mlarÄ± kapalÄ± olacak

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi yol bakÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda D–100 karayolu güzergahÄ±nda UzunçayÄ±r ile Altunizade kavÅŸaklarÄ± arasÄ±nda asfalt onarÄ±mÄ± yapacak. Belediyeden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ulaÅŸÄ±m alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor.Bu kapsamda, bugün, yarÄ±n ve 30 Nisan'da gece saat 23.00 ile 06.00 arasÄ±nda D–100 karayolu güzergahÄ±nda UzunçayÄ±r KavÅŸaÄŸÄ±-Altunizade KavÅŸaÄŸÄ± arasÄ±nda asfalt onarÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacak.

ÜSKÜDAR, ÜMRANÄ°YE KATILIMLARI KAPALI OLACAK

Altunizade KavÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n Üsküdar, Ümraniye katÄ±lÄ±mlarÄ± çalÄ±ÅŸma esnasÄ±nda kapalÄ± olacaÄŸÄ±ndan, sürücülerin alternatif güzergah kullanmalarÄ± gerekecek.Bu gece baÅŸlayacak çalÄ±ÅŸmalar süresince, sürücülerin Asya YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na geçiÅŸlerde, çalÄ±ÅŸmanÄ±n gerçekleÅŸeceÄŸi yolun köprüden önce son çÄ±kÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle dikkatli olmalarÄ± gerekiyor.