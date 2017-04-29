Belediye ekipleri okulun yakÄ±nlarÄ±nda pimi Ã§ekilmiÅŸ bomba buldu

AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilÃ§esindeki belediye ekipleri bugÃ¼n aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir okulun yakÄ±nlarÄ±nda pimi Ã§ekilen el bombasÄ± buldu. Bomba imha ekipleri fÃ¼nyeyle bombayÄ± etkisiz hale getirdi

Nazilli Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri ekipleri bugün saat 14.50'de, Cumhuriyet Mahallesi 184 Sokak üzerinde bulunan iki bina arasÄ±nda, beton zeminde, el bombasÄ± buldu. Ä°ÅŸçiler polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 20 metre mesafedeki Cumhuriyet Ä°lkokulu'nu kontrollü ÅŸekilde boÅŸalttÄ±. Okul, tatil edildi. Mahalle sakinlerinin meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda, olay yerine bomba imha uzmanÄ± çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. Pimi çekildiÄŸi görülen el bombasÄ±, fünyeyle patlatÄ±ldÄ±. Patlama esnasÄ±nda çevrede bulunan bazÄ± binalarÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.