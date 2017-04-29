Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/04/2017 16:46

7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenci servisindeki patlamanÄ±n nedeni aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–ÄŸrenci servisi

Ä°stanbul Pendik'te Ã¶ÄŸrenci servisinde yaÅŸanan patlamayla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'da öÄŸrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibüse bÄ±rakÄ±lan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n neden olduÄŸu belirlendi. AlÄ±nan bilgiye göre, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 26 Nisan'da Pendik'te bir öÄŸrenci servisindeki patlamayla ilgili geniÅŸ çaplÄ± çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. AraÅŸtÄ±rma sonucunda, servis aracÄ±na kimliÄŸi henüz belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan çanta bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Olaya, çantanÄ±n içindeki zaman ayarlÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu belirleyen ekipler, öÄŸrencilerin ve servis ÅŸoförünün ifadesine baÅŸvurdu.Åžüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. Pendik'te 26 Nisan'da özel bir üniversitenin öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan minibüste meydana gelen patlamada 7 öÄŸrenici yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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