Adana'da iki aile arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±

Adana'da iki aile arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

Adana'da Canbeyli ile Bülbül ailesinin fertleri arasÄ±nda alacak verecek meselesi yüzünden tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma, diÄŸer aile fertlerinin de katÄ±lmasÄ±yla kavgaya dönüÅŸtü. Tabanca ve tüfeklerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada, 10 kiÅŸi yaralandÄ±.YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.Olay yerinde inceleme yapan polis, ikinci bir kavganÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için zÄ±rhlÄ± araçlarla güvenlik önlemi aldÄ±.