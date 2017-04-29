Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/04/2017 21:27

Yeni yayÄ±mlanan KHK ile 434 asker ihraÃ§ edildi

khk asker

BugÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan KHK ile pek Ã§ok kurumdan ihraÃ§lar yaÅŸandÄ±

Kamuda ihraç, göreve iade ve kapatÄ±lan kurumlarla ilgili 689 ve 690 sayÄ±lÄ± iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna göre 974 kamu personeli ihraç edilirken, 731 kamu personeli de göreve iade edildi. KHK'larla birlikte TBMM'den 3 kiÅŸi, DanÄ±ÅŸtay'dan 3 kiÅŸi, YargÄ±tay'dan 19 kiÅŸi, YSK'dan 6 kiÅŸi, HSYK'dan 6 kiÅŸi, BaÅŸbakanlÄ±k'tan 3 kiÅŸi, Diyanet'ten 201 kiÅŸi, RTÜK'ten 2 kiÅŸi, SPK'dan 23 kiÅŸi, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1127 kiÅŸi, DiÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 19 kiÅŸi ihraç edildi.Pek çok bakanlÄ±k ve kamu kurumunda da ihraçlar yaÅŸandÄ±.Yeni KHK'larla birlikte 484 akademisyen ve 98 üniversite çalÄ±ÅŸanÄ± da ihraç edildi.

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