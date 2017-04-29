Melih GÃ¶kÃ§ek Ahmet Hakan iÃ§in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, referandum tahmini iÃ§in Ahmet Hakan ile girdiÄŸi iddiayÄ± kaybedince takÄ±m elbise sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu

16 Nisan referandumu ile ilgili Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek ile takÄ±m elbisesine girdiÄŸi iddiayÄ± kazanan ve birkaç kez köÅŸesinden Gökçek'in borucunu ödemediÄŸini yazan Ahmet Hakan, bugünkü köÅŸesinden sonunda kazandÄ±ÄŸÄ± takÄ±m elbiseyi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

GÖKÇEK'Ä°N SÖZÜNDE DURMADIÄžINI YAZMIÅžTI

Referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin Gökçek'in yüzde 54'ün üzerinde "Evet" oyu çÄ±kacaÄŸÄ± iddiasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, bunun altÄ±nda bir oranla "Evet"in kazanacaÄŸÄ±nÄ± öne süren ve girdikleri iddayÄ± kazanan Ahmet Hakan, daha önceki bir yazÄ±sÄ±nda Gökçek'i sözünde durmamakla eleÅŸtirmiÅŸ ve "Benimle girdiÄŸi iddiayÄ± kaybeden Melih Gökçek, sözünde durup kaybettiÄŸi takÄ±m elbiseyi hâlâ almadÄ±" yazmÄ±ÅŸtÄ±.

"KENDÄ°SÄ°NE KIL OLAN 3 ARKADAÅžIMA PAY EDECEÄžÄ°M"

Bugünkü köÅŸesinden kazandÄ±ÄŸÄ± takÄ±m elbiseyi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Ahmet Hakan ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:Melih Gökçek bu... Hiçbir iÅŸi maraza çÄ±karmadan yapmadan yapmaz. Nitekim bizim iddia iÅŸinde de aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. AtÄ±ÅŸmalar, ses yükseltmeler, 'Sözünde dursana kardeÅŸim' demeler falan... Hepsinin ardÄ±ndan nihayet gazeteci Tahir SarÄ±kaya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla borcunu ödedi. Kendisine en fazla kÄ±l olan üç arkadaÅŸÄ±ma pay edeceÄŸim verdiÄŸini.