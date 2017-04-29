AKP'li vekil Åžamil Tayyar isyan etti Pes ettim artÄ±k yokum dedi

AK Parti Milletvekili Åžamil Tayyar yeni yayÄ±mlanan KHK'larÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Resmi Gazete'de 689 ve 690 sayÄ±lÄ± iki yeni KHK yayÄ±mlandÄ±. 689 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Karaname ile 3974 kamu personeli görevinden ihraç edildi. AK Parti Gaziantep milletvekili Åžamil Tayyar, bu KHK'larÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyadan iki tweet paylaÅŸtÄ±.

"PES ETTÄ°M, ARTIK YOKUM"

Åžamil Tayyar, ilk paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "FETÖ hala iÅŸbaÅŸÄ±nda, herkes kör ve saÄŸÄ±r, mücadele raydan çÄ±ktÄ±, AK Parti eliyle AK Parti'nin altÄ± oyuluyor, yazÄ±klar olsun." ifadelerini kullandÄ±. Tayyar, son attÄ±ÄŸÄ± tweette ise "Pes ettim, artÄ±k yokum." dedi.